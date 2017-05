En el 2001 cuando aun era soltero y veía que mi cabello me abandonaba poco a poco y que caía en una proporción alarmante empecé a preocuparme pues un perro de mi raza calvo se vería raro. Y paso El Tiempo El Espectador , no se en cual leí una noticia que se refería a una cura para la calvicie u alopecia. Todo daba a indicar que un Gen llamado no se por GEN CALVO que trabajaba conjuntamente con una señora llamada TIROIDES eran los culpables de mi temprana calvicie. Este estudio era liderado por una Doctora llamada Catherine Thompson, del Kennedy Krieger Institute de Baltimore, por la cual en mis acostumbradas idas a misa dominguera pedía para que iluminara su cerebro y la guiase hacia una cura a mi caída temprana del cabello…….….Pero Dios decidió que esta señora aun no encontrase la cura a mi calvicie, y que creen hoy a diario le digo ADIÓS a mas de 40 cabellos que se deslizan por mis hombros hasta caer al piso sin dejar un retoño que ocupe ese lugar cada vez mas desolado y desértico…….Después leía que en el hombre, hasta el 99% de los casos de caída de cabello (alopecia) es de naturaleza hereditaria o androgenética. Como todavía no se puede modificar el ADN para manipular este GEN CALVO, para la calvicie que me amenaza hay cuatro posibilidades básicas: resignarse, usar medicamentos, colocarse una peluca u operarse y de las cuatro yo he decidido no hacer ninguna.Decir ADIÓS es difícil, aunque a lo largo de nuestra vida debemos decir a Dios, “Dios por que me has abandonado” y tener la madurez para aceptar que las cosas como llegan se van y que cada perdida trae una oportunidad para crecer para fortalecernos, y como humanos mutar tomar acciones defensivas a lo que era un problema, reinventándonos sacando beneficios de estos designios.…. En mi semana larga de reflexión decidí por mi iniciativa cortarme la melena, revelando mis pronunciadas entradas que alargan mi rostro por lo cual ya oigo el chiste de que toy como la gasolina cada vez mas cara…..Hoy tengo que decirles que soy un hombre mas sexy, más interesante, más maduro, más fornido, más atlético, más tierno y mas y mas y mas calvo………….