En Colombia bitcoin tampoco es una moneda de curso legal

La publicitada moneda bitcoin en los Estados Unidos se gravarán como propiedades y no como divisas mientras en Colombia la Superintendencia Financiera de Colombia alerta sobre sus riesgos

Ahora la gente de hacienda en los Estados Unidos dijeron que el bitcoin NO es una moneda de curso legal y por tal razón NO se puede usar para pagar los impuestos. Eso si aclaran que las personas que reciben pagos de salarios con bitcoin deben pagar impuestos al igual que los hacen monedas legales como el dólar. Eso es parte de lo que dice el IRS (Servicio de Rentas Internas) los cuales igual publicaron 16 respuestas a 16 preguntas en las que se dan luces fiscalmente al caso de las monedas virtuales siendo una de estas y la de mayor trascendencia en el momento bitcoin.

Puntos a tener en cuenta

Los salarios pagados a los empleados el uso de la moneda virtual están sujetos a impuestos para el empleado, debe ser reportado por un empleador en un Formulario W-2, y están sujetas a la retención de impuestos sobre la nómina y los impuestos federales.

Pagos mediante moneda virtual hecha a contratistas independientes y otros proveedores de servicios están sujetos a impuestos y normas fiscales de autoempleo se aplican en general.Normalmente, los contribuyentes deben emitir el Formulario 1099.

El carácter de la ganancia o pérdida en la venta o intercambio de moneda virtual depende de si la moneda virtual es un bien de capital en manos de los contribuyentes.

Un pago realizado mediante moneda virtual está sujeta a la presentación de información en la misma medida que cualquier otro pago realizado en la propiedad.

BitCoin en Colombia

En el caso de Colombia el bitcoin no es un activo que tenga un valor representativo en la moneda legal de curso legal pues tengamos claro que en Colombia nos se reconoce como moneda, como quien dice ES ilegal. es que Colombia tiene claro que estas monedas virtuales no tiene un respaldo real por eso al no tener activos físicos que la respalden pues su respaldo es CERO.

Ahora, las alertas se dan por como está especie de monedas pueden ser usadas en actividades no legales y hasta se prestan para u lavado de dinero.

Ahora sin ser alarmista considere las operaciones que se hacen con bitcoin como ese trueque que realizaban nuestros antepasados.