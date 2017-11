Netflix no emitirÃ¡ ‘House of Cards’ con Kevin Spacey en carne y hueso

Sin duda la serie que nos atrajo a muchos nos atrajo a Netflix en el mundo fue House of Cards y la sexta temporada que se aprobó no se podría ver en Netflix si esta llega de alguna forma liada a el señor Kevin Spacey .

El escándalo de mala conducta sexual de Kevin Spacey no descansa y día a día se conocen más acusaciones que últimamente están ligadas al equipo de producción de la serie que transmite Netflix. La situación llevó a que la compañía de streaming informase en un comunicado que “Netflix no participará en ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey”.

El estudio que produce House of Cards para Netflix, Media Rights Capital, sin espera después dijo que Spacey “ha sido suspendido, con efecto inmediato”. Con base en los lanzamientos de las dos compañías, aunque eso pone fin a la participación del actor en la serie por el momento no se tiene claro el futuro del programa.

comunicado de Netflix:

Netflix no participará en ninguna producción adicional de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Continuaremos trabajando con MRC durante este tiempo de descanso para evaluar nuestro camino en lo que se refiere al entretenimiento. También hemos decidido que no avanzaremos con el lanzamiento de la película Gore, que estaba en postproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey.

MRC Comunicado

Mientras continuamos la investigación en curso sobre las acusaciones graves sobre el comportamiento de Kevin Spacey en el juego de House of Cards , ha sido suspendido, con efecto inmediato. MRC, en asociación con Netflix, continuará evaluando un camino creativo para el programa durante el hiato.

Como ven la plataforma Netflix y la productora MRC estarían buscándole una salida a una temporada digna de House of Cards, algo que minimo deben hacer por agradecimiento a la serie que los posicionó en el planeta